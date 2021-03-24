Премьер заверил, что цена на электроэнергию с 1 апреля останется без изменений

Кабмин сохранил цену на электроэнергию после 31 марта на уровне 1,68 грн за кВт-час.

Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства 24 марта.

«Вопрос тарифов, развития энергетических рынков и конкуренции на них постоянно остаётся на повестке дня нашего правительства. Сегодня мы принимаем решение о том, что цена на электроэнергию для украинцев остаётся без изменений, то есть — 1,68 грн за кВт-час», — сказал Шмыгаль.

В то же время, по его словам, ГП «НАЭК «Энергоатом», на которое возложены специальные обязанности (ПСО) по поставке электроэнергии по льготной цене, сможет продавать электроэнергию и по рыночным ценам.

«Государственная компания «Энергоатом» продолжит поставлять электроэнергию для людей по льготной цене. Мы позволили «Энергоатому» полноценно работать на рынке, что позволит компании возможность получать необходимые средства для ремонтов, модернизации и безопасного функционирования наших атомных электростанций», — отметил Премьер министр.

Как сообщала Одесса News, 28 декабря 2020 года Кабинет Министров постановлением №1325 отменил льготный тариф на электроэнергию в размере 0,9 грн за 1 кВт-ч., действовавший для населения за первые потреблённые 100 кВт-час на месяц. Согласно решению Кабмина была установлена фиксированная цена в 1,68 грн/кВт-час. Срок действия ПСО продлили до 31 марта 2021 года.

Механизм ПСО предусматривает возложение государством на участников рынка специальных обязанностей компенсировать за свой счёт разницу между социальным тарифом для населения и рыночной стоимостью электроэнергии. В 2020 году в связи с возложением на НАЭК «Энергоатом» специальных обязанностей, компания понесла 4,8 млрд грн чистых убытков.

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