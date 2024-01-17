В Давосе Госсекретарь США сказал Зеленскому увеличить самодостаточность Украины

На полях Всемирного экономического форума в Давосе 16 января Президент Украины Владимир Зеленский провёл встречу с Государственным секретарём США Энтони Блинкеном.

Об этом сообщает официальный сайт Офиса Президента Украины.

Глава государства поблагодарил Соединённые Штаты Америки за всестороннюю помощь и лидерскую роль в поддержке Украины.

«Украина благодарна Президенту США, Конгрессу и всему американскому народу за неизменную и мощную поддержку нашего государства. Мы рассчитываем на продолжение вашей значительной поддержки, которая необходима для нашей страны», – сказал Владимир Зеленский.

В то же время, собеседники отметили, что целью сотрудничества должно стать увеличение самодостаточности Украины и снижение уровня зависимости от международной оборонной и финансовой помощи.

Речь также шла о подготовке к юбилейному саммиту НАТО, который состоится в США.

Владимир Зеленский проинформировал Энтони Блинкена о ситуации на поле боя, а также о приоритетных задачах Сил обороны Украины на текущий год и потребностях для их выполнения. Участники встречи скоординировали шаги в контексте дальнейшего оборонного сотрудничества между Украиной и США, акцентировали внимание на важности усиления противовоздушной обороны и дальнобойных возможностей нашего государства. Стороны обсудили вопросы привлечения международных инвестиций в Украину, в частности, в оборонное производство.

Одесса News информировала, что Президент Владимир Зеленский 15 января начал официальный визит в Швейцарскую Конфедерацию, встретившись в Берне с председателями Национального совета Федерального собрания Швейцарии и Совета кантонов, главами партий и фракций Федерального собрания Швейцарии, с Президентом Швейцарской Конфедерации Виолой Амхерд, а также в Давосе с генсеком НАТО Столтенбергом.

Фото: ОПУ

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