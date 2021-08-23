Катится-катится голубой вагон: с одесского вокзала отправляется ретропаровоз

К 30-летию независимости Украины АО «Укрзализныця» запустила экскурсионный ретропоезд с раритетными паровозами.

Об этом передаёт корреспондент Одесса News.

Детей и взрослых приглашают присоединиться к интересному путешествию, которое длится 75 минут.

Маленьких путешественников ждёт насыщенная развлекательная программа с мороженым и детскими забавами.

Поезда отправились сегодня в дорогу в 9.30 и 14.10 с главного вокзала Одессы.

Отправиться в дорогу можно и завтра, 24 августа, в это же самое время.



Одесса News опубликовала программу культурных мероприятий на 24 августа.

Фото и видео: Александр Александров/Одесса News

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