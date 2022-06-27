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Кому в Одессе 29 июня отключат газ

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В связи с проведением работ на распределительном газопроводе высокого и низкого давления по улице Тепличной в Одессе 29 июня будут отключены некоторые потребители газа.

Об этом информирует Управление эксплуатации газового хозяйства г. Одессы. 

Сообщается, что 29 июня с 09:00 до 17:30 будут отключены от газоснабжения потребители по следующим адресам:

  • ул. Тепличная, 1, 2;
  • ул. Тепличная, 3;
  • ул. Тепличная, 3, 4;
  • ул. Тепличная, 3 кв. 1;
  • ул. Тепличная, 3а;
  • ул. Тепличная, 3б;
  • ул. Тепличная, 3/1;
  • ул. Тепличная, 6а, 6;
  • ул. Тепличная, 9/4;
  • ул. Тепличная, 9/5;
  • ул. Тепличная, 10, кв. 6;
  • ул. Тепличная, 10, кв. 8;
  • ул. Тепличная, 10, кв. 15;
  • ул. Тепличная, 12;
  • ул. Тепличная, 13;
  • ул. Тепличная, 14;
  • ул. Тепличная, 15;
  • ул. Тепличная, 16а;
  • ул. Тепличная, 17;
  • ул. Тепличная, 18.

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