Кому в Одессе 29 июня отключат газ

В связи с проведением работ на распределительном газопроводе высокого и низкого давления по улице Тепличной в Одессе 29 июня будут отключены некоторые потребители газа.
Об этом информирует Управление эксплуатации газового хозяйства г. Одессы.
Сообщается, что 29 июня с 09:00 до 17:30 будут отключены от газоснабжения потребители по следующим адресам:
- ул. Тепличная, 1, 2;
- ул. Тепличная, 3;
- ул. Тепличная, 3, 4;
- ул. Тепличная, 3 кв. 1;
- ул. Тепличная, 3а;
- ул. Тепличная, 3б;
- ул. Тепличная, 3/1;
- ул. Тепличная, 6а, 6;
- ул. Тепличная, 9/4;
- ул. Тепличная, 9/5;
- ул. Тепличная, 10, кв. 6;
- ул. Тепличная, 10, кв. 8;
- ул. Тепличная, 10, кв. 15;
- ул. Тепличная, 12;
- ул. Тепличная, 13;
- ул. Тепличная, 14;
- ул. Тепличная, 15;
- ул. Тепличная, 16а;
- ул. Тепличная, 17;
- ул. Тепличная, 18.
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