Кому в Одессе 29 июня отключат газ

В связи с проведением работ на распределительном газопроводе высокого и низкого давления по улице Тепличной в Одессе 29 июня будут отключены некоторые потребители газа.

Об этом информирует Управление эксплуатации газового хозяйства г. Одессы.

Сообщается, что 29 июня с 09:00 до 17:30 будут отключены от газоснабжения потребители по следующим адресам:

ул. Тепличная, 1, 2;



ул. Тепличная, 3;



ул. Тепличная, 3, 4;



ул. Тепличная, 3 кв. 1;



ул. Тепличная, 3а;



ул. Тепличная, 3б;



ул. Тепличная, 3/1;



ул. Тепличная, 6а, 6;



ул. Тепличная, 9/4;



ул. Тепличная, 9/5;



ул. Тепличная, 10, кв. 6;



ул. Тепличная, 10, кв. 8;



ул. Тепличная, 10, кв. 15;



ул. Тепличная, 12;



ул. Тепличная, 13;



ул. Тепличная, 14;



ул. Тепличная, 15;



ул. Тепличная, 16а;



ул. Тепличная, 17;



ул. Тепличная, 18.

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