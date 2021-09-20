В районе Преображенской продолжается ремонт: идёт замена инженерных сетей

На перекрёстке улиц Преображенской и Новощепного ряда в Одессе продолжается ремонт.

На месте ремонтных работ побывал корреспондент Одесса News.

Здесь полным ходом идёт замена инженерных сетей: меняют пластиковые и металлопластиковые водопроводные трубы, укладывают новую канализацию, теплотрассу.

Также начата укладка стальной арматуры под железобетонное монолитное основание для трамвайных путей.

Как удалось узнать нашему корреспонденту, трамвайные пути здесь укладывают по новой для Одессы технологии. Рельсы здесь образуют «треугольник», проезд по которому будет возможен во все стороны. Сами рельсы укладываются поверх бетонного основания, их можно легко заменить.

Технология отличается долговечностью — 20-30 лет и более.

Однако, если под этим монолитом прорвёт какие-то коммуникации, добраться до них будет нелегко. Понадобится снимать железобетон. Кроме того, такая укладка трамвайных путей дороже обычной.

На самой Преображенской земляные работы ещё продолжаются.

По окончании работ планируется открыть движение трамваев от Старосенной площади до улицы Старопортофранковской — трамвая №10 с Черемушек до Тираспольской площади и маршрута №3 от Люстдорфа до Херсонского сквера или улицы Пастера — в объезд через улицы Старопортофранковскую и Тираспольскую, а также запустить маршрут №11 между Алексеевской и Старосенной площадями.

Как сообщала Одесса News, в Одессе начались подготовительные работы по благоустройству сквера, расположенного в границах улицы Канатной и проспекта Гагарина.

Фото: Александр Александров/Одесса News

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