Энергетики завершили аварийные работы в 2-х районах Одессы, будет ли свет 19 февраля

Энергетики ДТЭК «Одесские электросети» 18 февраля завершили выполнение аварийных работ на высоковольтной линии, питающей Киевский и Приморский районы Одессы.

Эти работы помогут предотвратить в будущем перегорании проводов из-за перегрузки, — сообщает в Facebook энергетическая компания.

«Работы продолжались с 4 утра и выполнить их было нелегко. Энергетикам пришлось работать рядом с высоковольтной линией под напряжением 110 тысяч вольт. Это в 500 раз больше, чем в розетке дома. Наши ребята справились с задачей. В 9 часов работа была завершена», — говорится в сообщении.

Чтобы на будущее избежать аварийных ситуаций, энергетики просят умеренно потреблять электроэнергию и не включать одновременно энергоёмкие приборы, а также напоминают, что из-за сетевых ограничений на оборудовании НЭК «Укрэнерго» в Одессе продолжают действовать графики стабилизационных отключений. Однако свет 19 февраля будет в гарантированные часы белой зоны, поскольку «Укрэнерго» не ограничивало для региона потребление электроэнергии.

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