Побывавший в российском плену катер «Никополь» отремонтирован

Николаевский судостроительный завод спустил на воду после ремонта катера “Вышгород” и “Никополь”.

Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома, в состав которого входит завод.

«9 апреля 2020 года на государственном предприятии «Николаевский судостроительный завод»… восстановлена боеспособность малого бронированного артиллерийского катера «Никополь»», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на обоих катерах отремонтирована наружная обшивка подводной части, винто-рулевые комплексы, протекторная защита, донно-бортовая арматура, судовые системы и оборудование, выполнена покраска.

Кроме того, на МБАК «Никополь» продолжается восстановление электросистем и электрооборудования. Эти работы будут завершены до конца месяца, сообщили на предприятии.

«Ремонтные работы на «Вышгороде» были закончены даже раньше запланированного, а на катере «Никополь» они на финальной стадии, оба катера спустили на воду одновременно. Мы понимаем, что катера выполняют боевые задачи, поэтому старались как можно быстрее восстановить их боеспособность и вернуть «на службу» ВМС», — цитирует пресс-служба директора завода Валерия Калашникова.

Как сообщала Одесса News, Россия захватила три корабля ВМС Украины и 24 украинских военнослужащих — моряков и работников СБУ — 25 ноября 2018 года неподалёку Керченского пролива с применением оружия в международных водах, что по международному праву признаётся как акт агрессии. Москва отказалась признавать за захваченными статус военнопленных и пыталась судить их по уголовным статьям за «незаконное пересечение российской границы». Международный трибунал по морскому праву указал России на немедленное освобождение военных и возвращение кораблей. Москва отказалась это сделать. Моряков в конце концов передали Украине не по решению трибунала, а в рамках обмена удерживаемыми. При этом Россия отпустила моряков формально под «личное обязательство» по первому вызову явиться в Россию на суд над ними в деле, которое там так и не закрыли.

В ноябре 2019 года Россия вернула Украине «Никополь» вместе с другим бронированным катером Бердянск»и рейдовым буксиром «Яны Капу».

Фото: Укроборонпром