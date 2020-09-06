Артиллерийский катер «Костополь» пополнил ряды ВМС Украины

После успешного завершения всех этапов заводских и государственных испытаний в корабельно-катерный состав Военно-Морских Сил Украины включён малый бронированный артиллерийский катер «Костополь».

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Отмечается, что это 7-й из серии катеров проекта 58155, который построен на судостроительном предприятии «Кузница на Рыбальском».

На катере установлено современное навигационное и радиолокационное оборудование и вооружение для поражения целей противника. «Костополь», как, впрочем, и другие МБАК, малозаметный для радиолокационных и инфракрасных средств противника. Кроме того, катер оснащен системой защиты от наведения оружия противника и системой автоматической установки дымовых и тепловых завес.

Катер, как сообщала Одесса News, в декабре 2019 года получил своё имя в честь одноимённого города Костополь в Ривненской области, где родился и жил морской пехотинец Алексей Кондратюк, погибший при выполнении боевого задания под Мариуполем Донецкой области 17 марта 2017 года.

В ведомстве напомнили задачи катеров проекта 58155 в составе ВМС Украины: патрулирование в ближней морской зоне, охрана и оборона портов и морских или речных коммуникаций в пределах территориальных морских вод, усиление охраны государственной границы, участие в разноплановых морских операциях в акватории Черноморско-Азовского бассейна, в частности, в операциях по противодействию вероятной высадки десантных средств противника на побережье и т. п.

Фото: АрмияИнформ