В Одесской области женщина полгода держала в доме засоленный труп матери

Жительница Красноокнянского района Одесской области полгода скрывала смерть своей матери ради получения за неё пенсии.

Об этом сообщает ТАЙМЕР.

Отмечается, что тело умершей женщина скрывала в одной из комнат своего дома, а чтобы остановить разложение, обильно посыпала его солью.

Когда к ним домой приносили пенсию, женщина сообщала, что её старенькая мама спит и просила не тревожить её. Женщине верили, поскольку покойница много лет болела и была прикована к постели. Афёра рухнула, когда к бабушке приехала её внучка, которая нашла тело старушки и сразу же сообщила об этом в полицию.

Женщине удалось разбогатеть на 8 тысяч гривен.

Суд не стал её карать строго, приговорив к штрафу в 850 гривен.

Как сообщала Одесса News, Коминтерновский районный суд отпустил под домашний арест 39-летнего жителя Одессы Николая В., который пытался заманить в машину и похитить 7-летнюю жительницу одного из сёл в Одесской области.