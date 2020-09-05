В Одесской области разработан новый туристический маршрут

В Одесской области 19 сентября проведут первую организованную экскурсию по новому культурно-туристическому маршруту чумацкими дорогами юга области «Шпаков путь».

Об этом сообщают организаторы на странице мероприятия в Facebook.

«Мы путешествуем на север Одесской области — на Кодымщину. Здесь ходили наши предки — чумаки с солью, а над ними сиял Млечный путь, здесь рождались чумацкие песни, басни, истории — мы их услышим во время тура. Говорят, что по оврагам до сих пор слышны козацкие тулумбасы, а над рекой на мельничном кругу гадает Горпина из фильма Ogniem i mieczem (Огнём и мечом, — ред.) Ежи Гофмана», — говорится в сообщении.

Экскурсию на украинском языке проведёт историк Владимир Полторак, автор путеводителя пешеходными маршрутами по Одесской области.

Однодневный тур «Шпаков путь: по дорогам легенд» будет включать самые интересные места и объекты Кодымского района Одесской области, среди которых — «мистический ветряк», «одесская Швейцария», самая высокая точка области, ручейки с кристально чистой водой, меловые пещеры.

«Шпаковым путём» называлась стратегическая дорога, по которой в древности двигались чумацкие караваны. Она проходила через Кодымщину — самый северный из регионов Одесской области. Одним из известных гайдамацких лидеров был Фёдор Шпак — именно в его честь назвали дорогу.

Культурный маршрут «Шпаков путь» разработан в рамках проекта Кодымской районной государственной администрации при поддержке Украинского культурного фонда. Его главная идея заключается в сохранении и развитии культурной среды региона.

Как сообщала Одесса News, в августе 2020 года в Одессе состоялась международная конференция «Туризм-2020: кризис или опыт?».

Фото: Экскурсии в Одессе