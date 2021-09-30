Аквапарк в Одессе получил наибольшее количество запросов в поисковике Google

Компания Google на запрос Государственного агентства развития туризма предоставила информацию о Топ-туристических объектов, мест и направлений в Украине по количеству поисковых запросов Google-Maps & Search за 9 месяцев 2021 года.

По сообщению Госагентства по туризму в Facebook, среди городских парков и развлекательных зон в поисковиках первенство в этом году получил аквапарк в Одессе.

Отмечается, что далее по количеству запросов в поисковике Google идут зоопарк в Киеве, аквапарки в Затоке Одесской области и Бердянске, а также Центральный парк культуры и отдыха им. Максима Горького в Харькове.

Замыкает пятёрку лидеров Ботанический сад в Киеве.

Как сообщала Одесса News, Одесса впервые не вошла в топ-10 морских курортов Украины, составленный в соответствии с количеством поисковых запросов Google-Maps&Search за девять месяцев 2021 года.

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