Украина остаётся единственной экономически несвободной страной Европы

Fraser Institute обнародовал глобальный рейтинг стран с экономической свободой, по которому Украина остаётся единственным государством Европы в категории «экономически несвободных» стран мира.

Как свидетельствует рейтинг Fraser Institute, пишет Укринформ, Украина поднялась в рейтинге на три ступени — со 138-й на 135-ю, однако эти показания не дают возможности считать страну экономически свободной.

Самой успешной из стран бывшего СССР, согласно рейтинга, считается Эстония, которая занимает 13-ю позицию.

Первые два места рейтинга занимают Гонконг и Сингапур. В десятку также входят Новая Зеландия, Швейцария, США, Ирландия, Великобритания, Канада, Австралия и Маврикий.

А наихудшая ситуация с экономической свободой сложилась в таких странах: Ирак, Республика Конго, Египет, Сирия, Демократическая Республика Конго, Ангола, Алжир, Судан, Ливия и Венесуэла.