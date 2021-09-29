Одесса не попала в топ-10 морских курортов Украины

Одесса впервые не вошла в топ-10 морских курортов Украины, составленный в соответствии с количеством поисковых запросов Google-Maps&Search за девять месяцев.

Соответствующий рейтинг обнародовало Государственное агентство развития туризма на своей странице в Facebook.

«Собираясь на море и пляжи, отдыхающие больше всего искали Железный порт (Херсонская область), Кирилловку (Запорожская), Коблево (Николаевская), Черноморск (Одесская) и Лазурное (Херсонская)», — говорится в сообщении.

Именно эти курорты заняли первые четыре строчки рейтинга.

Отмечается, что в топ-10 также попали такие курорты Одесской области, как Грибовка и Вилково – 9-е и 10-е места соответственно.

Кстати. Два месяца назад Одесса занимала шестое место в рейтинге. Однако по итогам курортного сезона на этой строчке оказался Геническ Херсонской области.

Среди других морских курортов Украины, вошедших в рейтинг, — Лазурное (5-е место), Скадовск (7-е место) и Счастливцево (8-е место) Херсонской области.

Как сообщала Одесса News, по мнению одесситов, открытый в этом году инклюзивный пляж на самом деле не приспособлен для обеспечения безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями.

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