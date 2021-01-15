Одесса признана одним из мировых лидеров по самым большим автопробкам

Нидерландская компания TomTom, занимающаяся изучением трафика в городах мира, опубликовала отчёт за 2020-й год, в котором собрала данные об уровне загруженности городских улиц в 416 городах, находящиеся в 57 странах мира. Одесса оказалась на 11-м месте.

Согласно отчёту, за прошедший год ситуация в Одессе с пробками ухудшилась – с 18 места город переместился на 11-е, обойдя такие города, как Мехико, Бухарест и Санкт-Петербург.

В Украине ситуация хуже только в Киеве – столица переместилась за год с 12 на 7 место в мировом рейтинге. В первой 20-ке также Харьков и Днепр.

На сервисе TomTom посчитали, что самыми загруженными были сентябрь, ноябрь и декабрь, а самый свободный трафик был а апреле во время карантина. Также назван день с самыми большими пробками в Одессе – это традиционно предновогодний ажиотаж 29 декабря. А самые большие пробки возникают в пятницу с 17 до 19 вечера.