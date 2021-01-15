В Одесском порту установлен рекорд по перегрузке металлопродукции

В Одесском морском порту установлен своеобразный рекорд — за 2020-й год перегружено почти 6 миллионов тонн металлопродукции.

Об этом сообщает Администрация Одесского морского порта.

Согласно фактическим данным главной диспетчерской Одесского филиала Администрации морских портов Украины (ОФ ГП «АМПУ») в 2020 г. через причалы Одесского морпорта было перегружено 5 934,3 тыс. тонн металлопродукции, что на 1 325,1 тыс. тонн, или на 28,7%, превышает аналогичный показатель предыдущего года и является лучшим результатом за последние 10 лет.

Структура грузопотока по направлениям перевозок такова:

5083,6 тыс. тонн — экспорт,

704,8 тыс. тонн — транзит,

52,6 тыс. тонн — импорт

93,3 тыс. тонн — внутренние перевозки.

«Как свидетельствуют данные статистики, каждая четвёртая тонна отечественного металлоэкспорта в 2020 году была перегружена на причалах Одесского порта, — отметил начальник администрации порта Максим Лапай. — Наши стивидорные компании за счёт применения конкурентоспособных тарифов, гибкости и оперативности при принятии важных решений смогли привлечь дополнительный грузопоток продукции металлургического комплекса. Технологическая мобильность, применение инноваций и повышение качества предоставляемых услуг — это и политика операторов Одесского порта, которая позволила достичь высоких показателей в прошлом году, и увеличит их в нынешнем».

Отмечается, что перевалкой чёрных металлов и чугуна в Одесском порту в той или иной степени занимаются пять портовых операторов. Бесспорным лидером по объёмам грузооборота по «металлическим» позициям номенклатуры грузов в последние годы является компания ООО «Новолог», которая, кстати, в 2020 году установила два собственных рекорда: по объёмам месячной и годовой перевалки металлопродукции.

Так, в декабре прошлого года докеры ООО «Новолог» обработали 11 судов (9 — прокат, 2 — чугун), загрузив в итоге 242,7 тыс. тонн. Всего в январе-декабре 2020 года компания записала на свой счёт 2 032,4 тыс. тонн металлопродукции. Оба показателя — рекордные за последние 10 лет деятельности компании.

Как сообщала Одесса News, в Одесском порту на причале №7 Карантинной гавани, который находится в процессе реконструкции, разгружено судно, доставившее из Люксембурга партию шпунтовых свай, предназначенных для устройства лицевой шпунтовой стенки 2-го пускового комплекса этого причала, что позволит строителям незамедлительно приступить к следующему этапу работ.

Администрация Одесского морского порта