В Одесском порту продолжается реконструкция причала №7

В реконструкции причала №7 Одесского морского порта произошла существенная подвижка: стартовал этап обустройства шпунтовой стенки 2-го пускового комплекса.

Об этом сообщает Администрация Одесского морского порта.

Отмечается, что рядом с введённой в эксплуатацию частью обновлённого причала (1-й пусковой комплекс — 163,32 м) полным ходом ведутся работы по реконструкции 2-го пускового комплекса. Специалисты генподрядчика — компании ООО «Ремонтно-строительный трест ЧМП» — приступили к обустройству шпунтовой стенки.

Этому предшествовал этап формирования свайного поля кордонного ряда, во время которого было погружено 66 свай диаметром 1 420 мм и длиной более 33 метров. Весь объём этих работ был выполнен за три месяца.

«За время работы на 1-м пусковом комплексе подрядчик адаптировался к технологическим условиям и приобрёл немалый опыт ведения работ в акватории и на береговой части Карантинной гавани Одесского порта, — высказался по этому поводу начальник администрации Одесского морского порта Максим Лапай. — Это положительным образом отразилось на темпах строительства. Если на обустройство свайного поля кордонного ряда 1-го комплекса было затрачено полгода, то на этот раз в полтора раза больший объём работ выполнен за 3 месяца. И это несмотря на вынужденные перерывы во время январских морозов и метелей. Чёткая и организованная работа подрядчика располагает к оптимистическому выводу о своевременном завершении реконструкции».

По информации инженерной службы администрации порта, на обустройство 223-метровой причальной стенки 2-го пускового комплекса причала №7 предполагается использовать 186 пар шпунтовых свай «корытного» профиля. Шпунт необходимо погрузить на глубину более 20 метров, предварительно нанеся три слоя антикоррозийного покрытия. Операция рассчитана на 3 месяца. Далее на очереди — отсыпные работы, бетонирование и монтаж технологической инфраструктуры причала.

Как сообщала Одесса News, проект реконструкции причала №7 утвержден распоряжением Кабмина в сентябре 2017 года. Длина причала после реконструкции увеличится на 29 метров и достигнет 386 метров.

Фото: Администрация Одесского морского порта

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