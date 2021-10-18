Одесские портовики перевалили в сентябре грузов на 10% больше

Объём грузоперевалки Одесского морского порта в сентябре превысил 2 млн. тонн: на терминалах порта перегружено 2095,6 тыс. т. грузов, что на 10,3% выше аналогичного показателя сентября прошлого года (1 899,6 тыс. т.).

При этом прирост перевалки сухих грузов составляет 9,9% (1 956,8 тыс. т. против 1 779,8 тыс. т.), прирост наливных — 15,9% (138,8 тыс. т. против 119,8 тыс. т.), — сообщает служба экономики Одесского филиала ГП «Администрация морских портов Украины».

«Успех прошлого месяца обусловлен главным образом увеличением отгрузок экспортного зерна, — прокомментировал показатели начальник администрации порта Максим Лапай. — В этом году в порту мощно стартовал зерновой сезон. В августе мы имели значительный прирост по номенклатуре зерновых. В сентябре эта тенденция сохранилась: с элеваторов порта отгружено 862 000 тонн, что на 35,7% выше, чем в сентябре прошлого года».

Отмечается, что объём перевалки грузов в порту в январе-сентябре 2021 г. зафиксирован на отметке 16 553,3 тыс. т., что составляет 94,5% от аналогичного показателя в I-III кварталах прошлого года (17 523,8 тыс. т.). При этом показатель перевалки контейнеров перешёл в зону «плюс»: 498 408 TEU против 480 081 TEU (+ 3,8%).

Как сообщала Одесса News, в сентябре в Одесский порт на терминал «Укрлоудсистем» прибыл танкер-газовоз Gas Honour, загруженный 5 тысячами тонн сжиженного углеводородного газа (СУГ).

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