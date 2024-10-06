Одесская область бьёт рекорды по количеству ДТП с пострадавшими

В 2024 году наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими произошло в Украине на трассах Киев–Чоп и Стрый–Изварино.

Об этом 4 октября сообщил сервис открытых данных Opendatabot.

«Самыми опасными автодорогами по количеству ДТП сейчас являются M-06 Киев–Чоп и М-30 Стрый–Умань–Днепр–Изварино», – говорится в сообщении.

По данным сервиса, в 2024 году в Украине произошло уже 16621 ДТП с пострадавшими.

«Это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В результате этих аварий погибли 1918 человек, а ещё 20 862 получили травмы», – отметил Opendatabot.

Наибольшее количество ДТП с пострадавшими было зафиксировано в Киеве (1393), Днепропетровской (1350) и Одесской (1148) областях.

«Именно в Одесской области количество аварий в этом году рекордно возросло – на 40% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. А количество погибших в этом регионе вообще увеличилось на 70%», – подчеркнули в сервисе.

39,9% аварий в Украине произошло в 2024 году из-за нарушения скорости движения. В тройку наиболее распространённых причин вошли также нарушения правил маневрирования (23%) и нарушения правил проезда перекрёстков (9,6%).

Одесса News информировала о гибели в августе 2024 года в Березовском районе Одесской области на автотрассе Киев–Одесса двух человек — матери и дочери.

Инфографика: opendatabot.ua

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