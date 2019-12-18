Полиция устанавливает причины смертельного ДТП в Одесской области

17 декабря, около 14:00, в с. Новые Биляры на перекрёстке улиц Одесская — Новая произошло столкновение автомобиля «Honda» и мотоцикла.

Как сообщает Нацполиция Одесской области, от полученных травм водитель мотоцикла скончался.

Следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий устанавливает причины смертельного ДТП, изучает все обстоятельства произошедшего.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Фото: Нацполиция Одесской области