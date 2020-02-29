Обнародована десятка самых прибыльных в мире авиарейсов

Компания OAG, собирающая данные о воздушных перевозках, составила рейтинг маршрутов, которые приносят наибольшую прибыль авиакомпаниям.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на издание Business Insider.

Для составления рейтинга используется информация за период с апреля 2018 по март 2019 года.

Большинство самых выгодных маршрутов начинаются или заканчиваются в Лондоне, показывает исследование. Это в издании объясняют тем, что город является важным экономическим центром и большим европейским транспортным узлом.

Самым прибыльным маршрутом стал перелёт из Лондона в Нью-Йорк. На нём British Airways за этот период заработала более $1 млрд. За каждый час полёта по этому маршруту авиакомпания получала примерно $27 000.

А десятка самых выгодных авиамаршрутов мира выглядит так:

Лондон – Нью-Йорк, British Airways ($1159 млн – $27 000/ч)

Мельбурн – Сидней, Qantas ($861 млн – $24 000/ч)

Дубай – Лондон, Emirates ($796 млн – $25 000/ч)

Сингапур – Лондон, Singapore Airlines ($736 млн – $19 000/ч)

Нью-Йорк – Сан-Франциско, United Airlines ($689 млн – $13 000/ч)

Нью-Йорк – Лос-Анджелес, American Airlines ($662 млн – $13 000/ч)

Доха – Лондон, Qatar Airways ($639 млн – $20 000/ч)

Гонконг – Лондон, Cathay Pacific ($605 млн – $14 000/ч)

Сингапур – Сидней, Singapore Airlines ($550 млн – $21 000/ч)

Торонто – Ванкувер, Air Canada ($541 млн – $12 000/ч).



Как сообщала Одесса News, Международный аэропорт «Одесса» установил собственный рекорд по перевозке пассажиров, обслужив в 2019 году 1,69 млн пассажиров, что на 17,1% больше прошлого года.

Количество авиарейсов в воздушном пространстве Украины за 2019-й год повысилось на 12%.