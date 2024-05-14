Более половины украинцев с пониманием относятся к повышению тарифов на свет

55% опрошенных Социологической группой «Рейтинг» с пониманием относятся к повышению тарифов в целях обеспечения ремонта разрушенных объектов инфраструктуры. 45% опрошенных считают, что для обеспечения ремонтной кампании могут повысить тарифы на электроэнергию с учётом материального состояния и объёмов потребления домохозяйства, ещё 10% – что тарифы должны быть повышены всем потребителям.

Такие результаты социологи обнародовали 14 мая на своём сайте.

«Вместе с тем, 40% считают, что повышать тарифы не надо, даже при ухудшении ситуации с электроснабжением. О необходимости повышения тарифов с учётом достатка и потребления чаще говорят жители центральных областей, областных центров, младшие и более состоятельные опрошенные. Большинство респондентов (67%) согласны с тем, что в случае повышения тарифов незащищённые слои населения должны получить помощь от государства. Около четверти (26%) с этим не соглашаются. Опрошенные из сельской местности и группы с более низким доходом чаще других не соглашаются с этим тезисом», – говорится в сообщении.

70% опрошенных считают, что прошлогоднее повышение тарифа позволило восстановить на должном уровне повреждённые объекты энергетической инфраструктуры.

«На вопрос о том, были ли восстановлены мощности в течение прошлого года, 59% респондентов ответили, что инфраструктура была восстановлена на достаточном уровне, 11% – что восстановлена полностью. Ещё 15% респондентов считают, что инфраструктура была восстановлена на недостаточном уровне, 2% – что не была восстановлена вообще. 13% опрошенных не смогли определиться в этом вопросе.

По мнению 41% респондентов, всю энергетическую инфраструктуру нужно восстанавливать уже сейчас. 52% считают, что пока восстанавливать нужно только самые важные объекты, а остальные – после войны. Ещё 3% придерживаются мнения, что любое восстановление следует отложить на послевоенный период. Жители юга Украины и городов чаще считают, что всю инфраструктуру нужно восстанавливать уже сейчас.

Опрос провели с 6-го по 8 мая 2024 года среди 1200 респондентов, проживающих в Украине, в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь.

Одесса News информировала 27 марта 2024 года, что Министерство энергетики Украины не рассматривает сейчас вопрос повышения тарифов на электроэнергию для населения.

Инфографика: «Рейтинг»

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy