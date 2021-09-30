В Одессе почтили память жертв Бабьего Яра

В связи с 80-й годовщиной трагедии — массовых расстрелов мирного населения, совершённых нацистами во время оккупации Киева в 1941-1943 годах, в Прохоровском сквере Одессы состоялся ритуал возложения цветов к памятнику жертвам Холокоста и узников гетто.

Об этом сообщает официальный сайт города.

29 сентября — День памяти жертв Бабьего Яра. Эта дата является символом «Холокоста от пуль».

Фото: «Одесса»

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