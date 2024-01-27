27 января в Одессе отмечают День памяти жертв Холокоста

В преддверии памятной даты — Дня памяти жертв Холокоста — в Прохоровском сквере Одессы состоялось возложение цветов к памятнику жертвам Холокоста и узникам гетто.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что эта дата установлена Генеральной Ассамблеей ООН в честь жертв геноцида еврейского народа во время Второй мировой войны. Это одна из самых ужасающих страниц в истории человечества.

На церемонии в Прохоровском сквере выступили сами пережившие гетто и дети уже умерших узников концлагерей, которые призвали делать всё возможное, чтобы память о жертвах еврейского народа и о миллионах представителей других национальностей, которые погибли от рук фашистов, сохранялась нынешним и последующим поколениями. Ибо память – это путь к спасению народа, и эта трагедия и воспоминания о ней должны стать предостережением всему человечеству.

Для справки. Украина на государственном уровне начала отмечать этот день в 2012 году.

Одесса News информировала, что 27 января спектакль для взрослых «Кадиш. Памяти жертв Холокоста» покажет Одесский академический театр кукол.

Фото: «Одесса»

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