В Одессе почтили память жертв трагедии Бабьего Яра.

82 года назад массовый расстрел евреев в Бабьем Яру 29–30 сентября 1941 года стал символом «Холокоста от пуль» и нацистской политики массового уничтожения людей, сообщает Telegram- канал «Одесса. Официально».

«Подобные трагедии снова повторяются, но уже руками русских фашистов. Преступники, которые тогда и сейчас совершают такие поступки против человечества — обязательно должны быть наказаны», — сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Фото: «Одесса. Официально»/Telegram

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