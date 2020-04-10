О деле по недекларированию доходов мэром Одессы новостей не будет до июня

Высший антикоррупционный суд Украины отложил рассмотрение дела о внесении мэром Одессы Геннадием Трухановым заведомо ложных сведений в декларации за 2015 и 2016 годы до 5 июня в связи с неявкой адвокатов.

Об этом сообщает «Думская».

В последнем заседании суда 9 апреля Труханов принимал участие дистанционно в режиме видеоконференции.

Кроме него, на заседание виртуально прибыл только представитель обвинения. Адвокаты мэра не явились. Александр Лысак принимал участие в другом процессе, а Тарас Пошиванюк сослался на «карантинное» постановление Кабмина.

Как сообщала Одесса News, по версии гособвинения, в 2015 году городской голова не внёс в свою электронную декларацию доходы на 31,46 млн грн, а за 2016-й — на 18,81 млн грн. Это имущество записано на его гражданскую жену Татьяну Колтунову, с которой он проживал совместно в тот период.

Сторона обвинения уверена, что Труханов не задекларировал квартиру, эллинг, два паркоместа, дачу, нежилую недвижимость, два автомобиля, доли в ряде субъектов хозяйствования и проценты по вкладам в банках.

На минувшем заседании прокуроры сообщили, что гражданская жена Труханова владеет долей в одесских телеканалах и торговом центре. Также суд начал изучать фотографии совместного отдыха Труханова и Колтуновой из Дубая, Кипра и Швейцарии.