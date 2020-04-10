Мэр Одессы почтил память освободителей города, погибших в годы Отечественной войны

10 апреля мэр Одессы Геннадий Труханов почтил память погибших воинов-освободителей, возложив цветы к памятнику Неизвестному матросу на Аллее Славы.

Об этом сообщает официальный сайт города.

Также городской голова побывал на площади Десятого апреля, где возложил цветы к стеле «Крылья победы».

В церемонии возложения цветов принял участие митрополит Одесский и Измаильский Агафангел.

Мероприятия по празднованию 76-й годовщины освобождения Одессы проходили скромно, в условиях карантина, с учётом ограничений.

Как сообщала Одесса News, в настоящее время в Одессе проживают пять участников Второй мировой войны — освободителей Одессы.

Фото: «Одесса»