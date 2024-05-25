В бою за Украину погиб одессит Олег Зеленянский, светлая ему память

19 января 2024 года родные, близкие, друзья, побратимы простились с военнослужащим родом из Одессы Олегом Зеленянским.

Об этом сообщает сайт общественной организации Veterans HUB ODESA.

Олег Зеленянский погиб 7 января 2024 года в результате вражеского миномеёного обстрела в Донецкой области. Он командовал 2-м отделением ударных беспилотных авиационных комплексов 21-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ.

Олегу было 43 года.

Одесса News сообщала о гибели в апреле 2022 года жителя Доброславской громады Одесской области Сергея Кушнира, который до января 2024 года считался пропавшим без вести.

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Фото: Veterans Hub Odesa/Facebook

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