Минобраз: Аспирантура превратилась в инструмент уклонения от призыва

В 2024 году Министерство образования и науки Украины будет вводить специальные государственные экзамены для тех, кто поступил на аспирантуру в 2022 году.

Об этом замминистра Михаил Винницкий сказал в эфире телемарафона, сообщило «Интерфакс-Украина».

«Мы в этом году будем вводить именно специальные государственные экзамены для тех, кто поступил в 2022 году, чтобы проверить, что они действительно продолжают своё обучение в аспирантуре, а не используют аспирантуру не по назначению», – сказал он.

По словам Винницкого, до 2022 года ежегодно в аспирантуру поступало примерно 7 тыс. человек, а в 2022 году количество поступающих возросло до 15 тыс. человек.

По состоянию на сегодняшний день для участия в едином вступительном экзамене (ЕВЭ) для поступления в аспирантуру зарегистрировалось 246 тыс. человек, из них 91 тыс. – мужчины 25–60 лет, имеющие степень магистра или специалиста.

Заместитель министра образования сообщил, что в этом году поступление в аспирантуру дневной формы будет возможно только на бюджет. Возможность учиться по контракту остаётся на заочной/вечерней форме обучения, но они, напоминает профильный портал «Освіта.ua», не дают отсрочки от мобилизации.

Среди госэкзаменов, которые в этом году будут сдавать аспиранты, поступившие в 2022 году, будет единственный государственный зачёт по иностранному языку. Винницкий добавил, что будут сдавать его в «октябре–ноябре».

В Министерства образования и науки отметили, что правила меняют, «чтобы обучение в аспирантуре не превратилось в коррупционный инструмент избегания мобилизации».

В то же время в ведомстве анонсировали увеличение количества бюджетных мест вдвое (с 3,2 тыс. до 7 тыс.), «чтобы дать возможность всем, кто действительно желает получить степень доктора философии (а не просто избежать мобилизации через аспирантуру), это сделать с полной поддержкой от государства».

Одесса News информировала, что в Одесской области пограничники задержали рекордное количество «уклонистов», которые на 4-х микроавтобусах собирались пересечь госграницу.

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