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Укрпочта выпускает новую марку для популяризации уплаты налогов в военное время

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Ко Дню Конституции Украины АО «Укрпочта» выпустит новую марку, посвящённую добросовестным налогоплательщикам.

Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский.

«Налогами мы совместно поддерживаем ВСУ. Как сказал Президент, зарплата одного военного – это налоги 6-8 работающих украинцев. Так что доказывать важность темы будет лишним. Это база, почва и фундамент, который мы закладываем в будущую победу и независимость каждого уголка нашей страны», — подчеркнул Смелянский.

Глава Укрпочты подчеркнул, что на подготовку нового почтового выпуска их вдохновила рекламная кампания США времён Второй мировой войны, направленная на популяризацию уплаты налогов.

«Вдохновившись этим примером, а также приближением Дня Конституции, где в статье 67 написано, что каждый обязан уплачивать налоги и сборы в порядке и размерах, установленных законом, Укрпочта 27 июня запускает марку «Налоги. Армия. Победа», — заметил Смелянский.

Приобрести новый выпуск можно в почтовом маркете. Спецпогашение состоится 27 июня.

Как сообщала Одесса News, АО «Укрпочта» выпустило марку «Украина, вперёд!» по случаю квалификации нашей сборной по футболу к Евро-2024.

Фото: Игорь Смелянский/Facebook

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