Укрпочта выпускает новую марку для популяризации уплаты налогов в военное время

Ко Дню Конституции Украины АО «Укрпочта» выпустит новую марку, посвящённую добросовестным налогоплательщикам.

Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский.

«Налогами мы совместно поддерживаем ВСУ. Как сказал Президент, зарплата одного военного – это налоги 6-8 работающих украинцев. Так что доказывать важность темы будет лишним. Это база, почва и фундамент, который мы закладываем в будущую победу и независимость каждого уголка нашей страны», — подчеркнул Смелянский.

Глава Укрпочты подчеркнул, что на подготовку нового почтового выпуска их вдохновила рекламная кампания США времён Второй мировой войны, направленная на популяризацию уплаты налогов.

«Вдохновившись этим примером, а также приближением Дня Конституции, где в статье 67 написано, что каждый обязан уплачивать налоги и сборы в порядке и размерах, установленных законом, Укрпочта 27 июня запускает марку «Налоги. Армия. Победа», — заметил Смелянский.

Приобрести новый выпуск можно в почтовом маркете. Спецпогашение состоится 27 июня.

Как сообщала Одесса News, АО «Укрпочта» выпустило марку «Украина, вперёд!» по случаю квалификации нашей сборной по футболу к Евро-2024.

Фото: Игорь Смелянский/Facebook

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy