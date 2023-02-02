На Одесской таможне пытались скрыть 247 незаконных контейнеров

Сотрудники Государственного бюро расследований обнаружили на Одесской таможне 247 скрытых от растаможки контейнеров.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

“На этот раз на территории терминала было обнаружено 247 таких контейнеров. В настоящее время начался обзор терминала и содержимого контейнеров. О результатах этой работы будем сообщать дополнительно”, — сообщили в ГБР.

Отмечается, что следственные действия проходят в рамках решений Президента Украины и СНБО по противодействию контрабанде и наполнению государственного бюджета.

В ГБР напомнили, что 18 октября 2022 года работники бюро обнаружили на Одесской таможне 133 контейнера с товарами, срок растаможивания которых истёк. В течение длительного времени должностные лица таможни не приняли никаких мер по передаче обнаруженного товара уполномоченным органам по их реализации и направлению средств в доход государства. Вероятно, речь идёт о схеме уклонения от налогов, что приводит к потере бюджетом значительных средств.

Во время обысков на территории контейнерных терминалов следователи ГБР обнаружили вертолёт, элитные автомобили, технику, огромные партии обуви, в том числе брендовой, строительные материалы и оборудование. Стоимость товара составляла не менее 1,5 млрд гривен.

Фото: ГБР

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