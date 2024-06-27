Ночью в Одессе на Большой Арнаутской случился пожар, есть пострадавшие

В Приморском районе Одессы на улице Большая Арнаутская около часу ночи 27 июня загорелась электропроводка в квартире на 8-м этаже 16-ти этажного жилого дома.

О пожаре сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что в результате пожара пострадал 23-летний житель загоревшейся квартиры. Он был госпитализирован с признаками отравления продуктами горения.

«Во время тушения пожара спасены 2 человека и по лестничным клеткам эвакуированы 20 человек», — говорится в сообщении.

К ликвидации пожара привлекались 6 единиц спецтехники и 23 пожарных.

Одесса News информировала, что 21 июня 2024 года на пожаре в 9-этажке по ул. Академической в Одессе пострадал 50-летний мужчина.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области/Facebook

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