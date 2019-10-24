Одесса готовится к 75-летию освобождения Украины от нацистов

28 октября Украина будет отмечать 75-летие освобождения от нацистских оккупантов.

С целью увековечения бессмертного подвига народа и защитников Украины во Второй мировой войне 1939-1945 годов распоряжением Одесского головы № 976 от 23.10.2019 г. утверждён план мероприятий в Одессе.

Так, по случаю памятной даты сегодня, 24 октября, по центральным улицам города торжественным маршем пройдут курсанты Мореходного колледжа технического флота Национального университета «Одесская морская академия» в честь 75-й годовщины Мореходного колледжа.

25 октября в Доме офицеров Южного оперативного командования состоится военно-научная конференция ветеранов войны «Освобождение Украины».

28 октября в 10:00 будет проведён торжественный ритуал возложения венков и цветов к памятнику Неизвестному матросу на Аллее Славы в центральном парке культуры и отдыха им. Т. Шевченко.

В дни юбилейной годовщины освобождения Украины от нацистских оккупантов пройдёт митинг, возложение цветов к могиле Неизвестного солдата в пос. Шевченко-3, к мемориалам Пояса Славы. Церемонии пройдут с участием руководства районных администраций Одесского городского совета, ветеранов Второй мировой войны, учащихся школ района и общественности.

В течение октября в социальных центрах запланировано проведение информационных лекций, концертов, в библиотеках — оформление книжных выставок, тематических часов, бесед, тренингов, патриотических акций, в школах — воспитательных часов. Школьники встретятся с ветеранами Второй мировой войны и участниками боевых действий антитеррористической операции, посетят Военно-исторический музей Южного оперативного командования, музей «Мемориал героической обороны Одессы« 411-я батарея» и музей «Аллея Славы» Одесского городского Центра военно-патриотического воспитания учащейся молодежи «Пост № 1».