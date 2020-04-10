Одесса помнит своих героев

10 апреля 1944 года войска 3-го Украинского фронта при участии партизан и подпольщиков освободили Одессу от нацистских оккупантов.

В годы Второй мировой войны на долю Одессы и одесситов выпали тяжёлые испытания. Около 30 месяцев длилась оккупация нашего города.

76 лет спустя одесситы с благодарностью вспоминают о бессмертном подвиге воинов-освободителей.

В настоящее время в Одессе проживают пять участников Второй мировой войны — освободителей Одессы:

Ахлупин Евгений Семенович, 30.09.1929 г.р.;

Безымянный Николай Ксенофонтович, 09.10.1925 г.р.;

Гридасов Николай Терентьевич, 10.12.1922 г.р.;

Московой Николай Иванович, 27.01.1924 г.р.;

Симонов Василий Тимофеевич, 21.09.1923 г.р.

Мэр Одессы Геннадий Труханов поздравил одесситов с 76-й годовщиной освобождения Одессы. В поздравительном видеообращении городской голова, в частности, сказал:

«Жизнь не раз испытывала нас на прочность. Как и сейчас, когда во всём мире свирепствует эпидемия коронавируса. Но, как показывает опыт, мы всегда с честью проходили эти испытания. Независимо от того, с каким врагом мы сражались, мужество и сплочённость всегда помогали нам одерживать победу.

Как и 10 апреля 1944 года. Дата, вписанная в историю Одессы золотыми буквами. День освобождения нашего города от нацистских захватчиков. Такие символичные даты – напоминание всем нам о том, кто мы есть.

Мы – сильные духом, любящие свой город и свою страну, уважающие свою историю люди.

Мы – одесситы.

И пусть сегодня в связи с карантином мы не отметим эту дату с привычным размахом, я поздравляю всех с нашим Днём Победы. С Днём освобождения Одессы!

Мира, крепкого здоровья, добра и благополучия каждой одесской семье! С праздником!».



Как сообщала Одесса News, мэр Одессы 10 апреля — в День освобождения города от нацистских оккупантов — просит соблюдать карантинные ограничения.