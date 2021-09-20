Труханов «бросил» якорь в Регенсбурге

Одесская делегация во главе с городским головой Геннадием Трухановым открыла туристический символ Одессы «Якорь-сердце» в городе-побратиме Регенсбург (Федеративная Республика Германия), где находится с официальным визитом.

Как сообщает официальный сайт города, 20 сентября церемония состоялась при участии Геннадия Труханова, обер-бургомистра Регенсбурга Гертруды Мальц-Шварцфишер, консула Генерального консульства Украины в Мюнхене Дмитрия Шевченко, представителей муниципалитетов двух городов, украинской диаспоры, жителей и гостей Регенсбурга.

Отмечается, что скульптура установлена на набережной Марк-Аурель-Уфер, неподалёку от Музея судоходства.

На постаменте туристического символа Одессы «Якорь-сердце» размещается табличка с QR-кодом со ссылкой на сайт об Одессе, что позволит повысить информированность о туристической и инвестиционной привлекательности нашего города.

Как сообщала Одесса News, договор о дружеских связях между Одессой и Регенсбургом был подписан в Одессе 4 ноября 1990 года. Изначально сотрудничество между городами развивалось на уровне учреждений высшего образования Одессы и Регенсбурга, осуществлялся обмен преподавателями и студентами. Сейчас сотрудничество динамично развивается. Регулярно осуществляется обмен опытом в различных сферах, в том числе среди молодежи, реализуются совместные проекты.

Кстати. Скульптура «Якорь-сердце» уже установлена в городе-партнёре Ларнака (Республика Кипр) 21 июня 2019 года, городах-побратимах Марселе (Французская Республика) 25 ноября 2019 года и Генуе (Итальянская Республика) 21 июня 2021 года.

В Регенсбург «Якорь-сердце» был доставлен ещё в августе 2019 года. Местная мэрия никак не могла определиться с местом его размещения.

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