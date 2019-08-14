В Германию прибыл символ Одессы

Символ Одессы, скульптура «Якорь-сердце», была доставлена в немецкий город Регенсбург.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской мэрии.

По данным ведомства, первый заместитель мэра Анатолий Орловский в составе одесской делегации привез в город-побратим двухметровую скульптуру «Якорь-сердце», которая будет установлена в одном из парков в 2020 году в честь многолетней дружбы городов.

В свою же очередь, в Одессе планируется создание «Регенсбург-аллеи» с использованием «зеленых» технологий.

Отмечается, что первая подобная скульптура якоря была установлена в городе Ларнака на Кипре в июне 2019.