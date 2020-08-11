Вандализм: В центре Одессы унесли бронзовую фигуру из композиции «Одесское время»

Неизвестные повредили скульптурную композицию под названием «Одесское время» в Городском саду Одессы.

Об этом сообщает «Культурометр».



Отмечается, что среди бронзовых фигурок скульптурной композиции «Одесское время», автором которой является заслуженный художник Украины Михаил Рева, стала плохо держаться статуэтка, изображающая иудея в шляпе, и кто-то его, в конечном итоге, оторвал и унёс.

Украденную скульптуру собираются восстановить за 1,5-2 месяца, сообщил скульптор.

Скульптурная композиция была открыта в октябре 2015 года.

Как сообщала Одесса News, в августе 2020 года со Второго Христианского кладбища в Одессе на трамвайные пути 10-го маршрута неизвестные перебрасили надмогильные металлические кресты.

Фото: Культурометр