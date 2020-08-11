В ренийской Орловке открылась паромная переправа с Румынией

На границе с Румынией открылась паромная переправа «Орловка-Исакча».

Об этом событии сообщает Госпогранслужба.

После получения приказа на охрану государственной границы смена пограничных нарядов впервые приступила к выполнению задач в пункте пропуска через государственную границу на территории общества с ограниченной ответственностью «Паромный комплекс Орловка».

Отмечается, что пограничники Измаильского отряда будут проводить оформление грузовых транспортных средств, ведь пока, по решению сторон, через пункт пропуска могут идти только грузовики.

Кстати. 10 апреля 2018 года Кабинет министров Украины принял распоряжение об открытии международного пункта пропуска Орловка, построенного на украинском берегу. С румынской стороны к работам приступили летом 2019 года. Сроки ввода переправы в эксплуатацию переносились несколько раз. Запуск переправы был запланирован на лето 2019 года. Лишь 23 сентября прошлого года на паромной переправе были выполнены первые тестовые рейсы с участием пограничных и таможенных служб двух стран.

22 июля румынская компания NAVROM BAC SRL сообщила о завершении обустройства международного паромного пункта со своей стороны.

Фото: Госпогранслужба