Тральщик «Геническ» и катер «Прилуки» спущены на воду после ремонта

На Николаевском судостроительном заводе (НСЗ) после проведения докового ремонта спустили на воду рейдовый тральщик «Геническ» и ракетный катер «Прилуки» Военно-морских сил Украины.

Как сообщает «Укроборонпром», в состав которого входит НСЗ, за три месяца работ на судах восстановили внешнюю обшивку, винто-рулевой комплекс, силовые установки, механизмы.

Отмечается, что ремонт военных кораблей провели в рамках контракта с Министерством обороны Украины. Все работы были завершены в срок.

«Благодаря высокой профессиональности и слаженности действий работников нашего предприятия задание выполнили качественно и своевременно. Николаевский завод и в дальнейшем будет работать для укрепления обороноспособности Украины», — отметил начальник управления судостроения и морской техники Укроборонпрома Вадим Чабан.

«Геническ» и «Прилуки» зашли в акваторию НСЗ 1 апреля этого года. Чтобы транспортировать корабли на завод, в Николаеве временно развели три моста.

Как сообщала Одесса News, в Одессе 16-17 июля проходил форум «Эффективная промышленность для обороноспособности».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.