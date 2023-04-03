Преступную цепочку по хищению денег из одесского облбюджета прервали прокуроры

Правоохранителями разоблачена схема хищения с участием госслужащих средств одесского областного бюджета, предназначенных на ремонтно-строительные работы.

Об этом информирует пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

На данный момент сообщено о подозрении организатору преступной схемы и трём его соучастникам по факту завладения бюджетными средствами.

Следствием установлено, что директор одного из госпредприятий разработал преступную схему по хищению средств областного бюджета, выделяемых коммунальным учреждениям для проведения ремонтных работ. К реализации своих намерений делец привлёк руководителя одного из департаментов Одесской облгосадминистрации и двух знакомых, а для заключения договоров подряда задействовал подконтрольного подрядчика.

«Создав видимость легитимности своих действий, подельники завладели бюджетными средствами путём подделки и подписания актов приёмки выполненных строительных работ кровли спального корпуса КУ «Одесский областной лицей № 6 Одесского областного совета» и ремонтно-строительных работ помещений Барабойского психоневрологического дома. В результате таких противоправных действий государству нанесено почти 400 тыс грн ущерба», — говорится в сообщении.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Отмечается, что досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи полиции при оперативном сопровождении сотрудников УСБУ в Одесской области.

Как сообщала Одесса News, в марте 2023 года правоохранителями разоблачены двое служащих Одесского офиса госпредприятия «Классификационное общество Регистр судоходства Украины», вымогавших за свои услуги взятки.

Фото: Одесская облпрокуратура

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