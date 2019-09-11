НАБУ поймало в Одессе главу николаевского автодора на взятке в $90 тысяч

Начальника Службы автомобильных дорог Николаевской области Андрея Максименко задержали сегодня в Одессе сотрудники Национального антикоррупционного бюро.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook.

Наручники на него надели возле гостиницы «Юность» на углу Французского бульвара и Академической улицы.

Максименко подозревают в вымогательстве крупной взятки у компании «Ростдорстрой», — пишет Думская.

«Детективы НАБУ под процессуальным руководством САП задержали «на горячем» руководителя Службы автомобильных дорог в Николаевской области во время получения 90 тыс. долл. США, которые оказались вторым траншем полученной им неправомерной выгоды, общий размер которой составляет свыше 2,5 млн грн», — говорится в сообщении.

Предварительно действия чиновника квалифицируют по части 4 ст. 368 УК Украины (получение взятки) УК Украины. Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Детали в НАБУ пообещали сообщить позднее.

Фото: пресс-центр НАБУ, Думская