Кому в Одессе 27 января отключат тепло на целый день

В связи с проведением аварийного ремонта магистральных теплотрасс 27 января будет временно ограничено централизованное теплоснабжение нескольких жилых домов в Одессе.

Об этом предупреждает Администрация КП «Теплоснабжение города Одессы».

Так, теплоснабжение прекратится с 09:00 до 20:00 по следующим адресам:

ул. Пушкинская, 25, 27, 29,

ул. Еврейская, 10, 12, 14,

ул. Польская, 20, 20а,

ул. Жуковского 13,

ул. Крымская, 72, 72а, 74.

Как сообщала Одесса News, 27 января в связи с проведением аварийных и запланированных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.

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