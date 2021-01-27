Кому в Одессе 27 января отключат тепло на целый день

В связи с проведением аварийного ремонта магистральных теплотрасс 27 января будет временно ограничено централизованное теплоснабжение нескольких жилых домов в Одессе.
Об этом предупреждает Администрация КП «Теплоснабжение города Одессы».
Так, теплоснабжение прекратится с 09:00 до 20:00 по следующим адресам:
- ул. Пушкинская, 25, 27, 29,
- ул. Еврейская, 10, 12, 14,
- ул. Польская, 20, 20а,
- ул. Жуковского 13,
- ул. Крымская, 72, 72а, 74.
Как сообщала Одесса News, 27 января в связи с проведением аварийных и запланированных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.
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