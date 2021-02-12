Трогательная музыкально-театральная фантазия в одесском особняке отеля «Лондонская»

«Ведь взрослые сначала были детьми, только мало кто из них об этом помнит», — заметил лётчик, журналист и писатель виконт Антуан де Сент-Экзюпери в посвящении к своей известной во всём мире сказке-аллегории.

Самая трогательная, романтичная, глубокая и прекрасная сказка-притча из всех, когда — либо написанных на Земле!

«Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери — произведение, которое стало частью мировоззрения многих людей на нашей планете.

История о возвращении в Детство, о потере и обретении себя, о любви и ответственности, а также о том, что если иногда тебе говорят «уходи» — за этим часто стоит «не покидай меня».

Для взрослых звучит как притча, для детей – как приключение, в котором любимые герои обретают реальные очертания.

Знаменитая капризная Роза — большая любовь и нескончаемая боль Маленького Принца — супруга Сент-Экзюпери Консуэло, а мудрый Лис — собирательный образ друга, на которого всегда можно положиться в трудную минуту.

Цитаты из знаменитой сказки вошли в нашу жизнь как жемчужины человеческой мудрости, мы их повторяем, не всегда даже помня, что принадлежат они перу французского писателя: «Мы в ответе за тех, кого приручили», «У каждого человека свои звёзды …», «Слова только мешают понимать друг друга», «Среди людей тоже одиноко» и др.

Музыкально-театральная фантазия в постановке режиссера и актёра Петра Липинского (Лётчик, ОН) в дуэте с актрисой и певицей Антониной Левенчинской (Роза, ОНА), прекрасная авторская кинематографичная музыка неоклассического проекта «Сон Ольсары» (Мария Лемуткина, рояль и Лианна Каушанская, скрипка) в неповторимом пространстве роскошной архитектуры особняка-отеля «Лондонская», смешиваясь, открывают Вам двери в удивительный мир, где на далёкой планете живёт Маленький Принц, где есть говорящие Розы и где Лис всё ждёт того, кто бы его приручил.

Эта версия легендарной истории, созданная профессиональными мечтателями KGroup Music Art Promo станет интересным событием как в музыкальном, так и в театральном мире.

Приходите 6 марта к 6 вечера.

Предварительная регистрация 250 гривен, в день перформанса 350 гривен при наличии мест.

Все подробности и регистрация: +38(073) 441 04 66 и +38(067) 418 10 72