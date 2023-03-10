Реформатская церковь в Одессе приглашает на Весенний концерт

11 марта в Одессе в Реформатской церкви состоится Весенний концерт с участием скрипок, органа, фортепиано и ансамбля молодых скрипачей.

По радостному случаю окончания зимы нашей тревоги и прихода давно ожидаемой весны прекрасные одесские музыканты дарят слушателям полный света и радости весенний концерт.

Блестящий ансамбль исполнителей составляют Елена Удрас (орган), Наталья Мазепа (скрипка), Анна Лаптева (скрипка), Анна Антропова (фортепиано), ансамбль скрипачей «Ангельские струны».

Предложенный музыкальный репертуар разнообразных произведений будет интересен поклонникам классической и современной, европейской и украинской музыки и джаза.

Адрес: ул.Пастера, 62.

Справки по тел. (048) 789-10-86, (094) 945-70-86.

Вход 100 грн., для пенсионеров и внутренне перемещённых лиц 50 грн.

Приходите к 15 часам.

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