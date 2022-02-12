В Одесской областной филармонии состоится большой концерт ВИА «Лейся, Песня»

ВИА «Лейся Песня» Дмитрия Домина в Одессе! 19 февраля в Одесской областной филармонии состоится большой концерт этого эстрадного коллектива.

Самый мощный состав ансамбля за все годы. Любимые песни в знакомой аранжировке. Прекрасная тёплая атмосфера встречи.

На сцену выйдет новый состав ансамбля, созданный в 2015 году. Это профессиональные и опытные музыканты, участники ВИА «Лейся, Песня» в разное время. Вы сможете насладиться именно той атмосферой, которой всегда были полны песни коллектива.

Приходите, чтобы вместе с Дмитрием Доминым спеть легендарные композиции: «Родная земля», «Прощай», «Обручальное кольцо», «Песенка про сапожника», «Вот увидишь», «Кто тебе сказал», «Клён» и многие другие.

Событие, насыщенное великолепными мелодиями и добротой, ждёт вас!

Долгожданное событие соберёт сотни преданных поклонников легендарного коллектива. Советуем заказывать билеты заранее здесь.

Стоимость от 190 грн.

Начало в 18.00.

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