В Одесском музее имени А.В. Блещунова показывают уникальный манускрипт

До 21 сентября в Одесском муниципальном музее личных коллекций имени А.В. Блещунова выставка и презентация манускрипта «Ламент Херсонщины».

Уникальный манускрипт создан украинскими и эстонскими художниками во время международного украино-эстонского проекта Lament of Kherson region.

«Ламент Херсонщины» – полностью рукотворная книга, от обложки до бумаги создана по средневековым технологиям. Черпанная бумага в книге, прошивка и переплёт, деревянная обложка, украшенная металлом, — всё так же, что и в средневековье, но немного осовремененное для лёгкости создания.

В книге собраны реальные истории современного Херсона с начала полномасштабной войны, времён оккупации, освобождения, подрыва Каховской ГЭС до ежедневных обстрелов, которые происходят прямо сейчас.

Книга «Ламент Херсонщины» будет храниться в Эстонии до конца войны, время от времени возвращаясь в Украину на выставочные проекты.

Работа выставки с четверга по воскресенье, рабочие часы: 11:00 – 17:00.