Популярный украинский певец YAKTAK выступит в Одессе

Его голос влюбляет с первых нот. Яркое творчество, не ограниченное стилевыми рамками. Понятны и близки каждому темы песен.

5 августа YAKTAK – популярный украинский певец, покоряющий слушателей безграничной харизмой и проникновенным тембром, выступит в Одесской областной филармонии.

В творчестве артиста сочетаются такие направления, как поп, рэп и рок. Сам исполнитель сосредотачивается на песнях на украинском языке и через понятные тексты открывает каждому свой внутренний мир.

Стоимость билета от 350 гривен. Их можно купить здесь. Билет «вход+бар» является непосредственно входом на концерт и даёт возможность выбрать 3 любых напитка по выбору в зоне баров.

Приходите к 19.00.

Адрес: ул. Бунина, 15.

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