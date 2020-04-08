В Одессе продолжается капитальный ремонт спуска Маринеско

Капитальный ремонт спуска Маринеско в Приморском районе Одессы продолжается.

Об этом сообщает официальный сайт города.

«Работы являются очередным этапом реконструкции трамвайного маршрута «Север-Юг» в районе Пересыпского моста, который соединит посёлок Котовского с центром города», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодняшний день на 60% выполнена замена трамвайного полотна с устройством дренажной системы, установлены новые столбы для наружного освещения и контактной сети трамвая, заменены сети водопровода с переподключением их к абонентам.

Ведутся работы по перекладке ливневой канализации с устройством новых и перекладкой старых ливневых колодцев, устройству телекоммуникационных сетей, замене систем газоснабжения среднего и низкого давления.

Выполняются работы по демонтажу старого покрытия и устройству основания тротуаров, а также по устройству основания проезжей части спуска.

Распоряжением Одесского городского головы сроки закрытия движения транспорта по спуску Маринеско продлены до 31 декабря 2020 года, в соответствии со сроком завершения работ согласно договору с подрядной организацией. Однако закончить капитальный ремонт спуска Маринеско планируется раньше. О сроках завершения работ и открытии движения автотранспорта будет сообщено дополнительно.

Комментарий начальника управления дорожного хозяйства Одесского городского совета Андрея Сандула:



Как сообщала Одесса News, комплексный капитальный ремонт спуска Маринеско начался в октябре 2019 года.

Фото и видео: «Одесса»