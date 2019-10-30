В Одессе начался комплексный ремонт спуска Маринеско

В Одессе начался комплексный капитальный ремонт спуска Маринеско. Это очередной этап реализации проекта трамвайного сообщения «Север-Юг».

Об этом сообщил официальный сайт города.

«Заказчиком работ выступает управление дорожного хозяйства Одесского горсовета», — говорится в сообщении.

Отмечается, что от улицы Ольгиевской до Пересыпского моста заменят трамвайное полотно и контактную трамвайную сеть, установят 13 новых опор под контактную сеть трамвая, 26 новых опор для уличного освещения. Кроме того, заменят сети водопровода, оборудуют ливневую канализацию, после чего обновят покрытие проезжей части и тротуаров, обустроят карманы для контейнеров твёрдых бытовых отходов.

В рамках работ предусмотрена также высадка новых деревьев.

На сегодняшний день проводятся работы по демонтажу старых трамвайных путей. Поскольку этот этап капремонта не требует полного перекрытия проезжей части, работы ведутся с частичным ограничением дорожного движения по спуску Маринеско.

Изменения в схемы движения городского общественного транспорта вступят в силу после того, как начнутся работы по демонтажу старого покрытия проезжей части спуска Маринеско.

Окончание ремонта планируется до конца марта 2020 года.

Фото: «Одесса»