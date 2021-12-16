ЕБРР согласовал транш €190 миллионов на ремонт трассы Киев – Одесса

Европейский банк реконструкции и развития согласовал транш в размере 190 млн евро для Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) в рамках кредита на ремонт и улучшение технического состояния участков автодороги M-05 Киев–Одесса.

Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора в Facebook.

Отмечается, что транш предоставляется в рамках пакета финансирования в общем объёме 450 млн евро и предназначен для улучшения технико-эксплуатационного состояния участков автодороги M-05 Киев – Одесса в Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.

Предоставление нового транша стало возможно благодаря прогрессу, достигнутому независимыми экспертами, которые разработали комплексный план действий по предотвращению коррупции, утверждённый руководящей группой высокого уровня, в состав которой входят представители правительства, Офиса Президента, ЕБРР и Укравтодора.

Реформа в Укравтодоре, направленная на преодоление коррупции в дорожном секторе, является пилотной программой согласно Меморандуму о взаимопонимании по усилению корпоративного управления в государственном секторе, подписанном в октябре 2020 года между правительством Украины и ЕБРР.

Одесса News сообщала о планах Укавтодора превратить трассу Киев-Одесса в автобан.

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