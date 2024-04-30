В Одессе от ракетного удара 29 апреля повреждены дома, яхтклуб и ресторан

В результате удара баллистической ракетой «Искандер» с кассетным боезарядом по Одессе вечером 29 апреля разрушения получил один из ресторанов у моря в Одессе, также повреждены частные яхты и эллинги на территории яхтклуба «Посейдон».

Об этом сообщает Укринформ.

Отмечается, что на территории яхтклуба обломками повреждены около десяти частных лодок. В них выбиты стёкла и пробита бортовая обшивка. Разрыв нескольких кассетных снарядов произошёл непосредственно перед пришвартованными яхтами.

«Могу сказать, что отремонтировать яхту очень дорого. На моей, например, шрапнелью порубили крышу и борта, выбиты стёкла. Также пострадал мой домик. Из-за крыши обломки прошли внутрь и выбили стекло изнутри», — рассказал владелец яхты Игорь.

По словам директора яхтклуба Вениамина Балыкова, во время попадания на набережной в частных эллингах находились люди.

«Были ранены, всем оказали оперативную помощь. К сожалению, на нашей территории был и один «двухсотый». Об убытках мы ещё не можем говорить, территорию должна осмотреть комиссия и только потом будут какие-то цифры», — сказал Балыков.

В 50 метрах от территории яхтклуба находится ресторан «Колумбус». По словам администратора заведения, при ударе в заведении был зарезервирован только один столик. Обломочные ранения ноги получила женщина, её госпитализировали.

«У нас пострадало всё. Обломки пробили крышу, внутри ресторана побита мебель, окна», — сказала администратор заведения Оксана.

По данным одесского горсовета, по состоянию на утро 30 апреля в больницах города продолжают находиться 17 пострадавших в результате вчерашней российской атаки, из них один ребёнок. Их состояние разной степени тяжести. 14 пострадавших с осколочными ранениями доставили в ГКБ №10. По словам директора медучреждения Дениса Себова, сейчас в больнице находятся 10 пациентов.

«Четверо находятся в крайне тяжёлом состоянии, двое находятся на аппарате искусственной вентиляции лёгких. Трое – со сложными травмами и трое в хирургическом отделении с ранениями в голову. Ещё 2-х пациентов перевели в другие больницы, другие лечатся амбулаторно. Все осколочные поражения тяжёлые, сопровождались повреждениями сосудов и внутренних органов», – сказал Себов.

В больнице находятся супруги из Сум, которые переехали в Одессу к родным. При ударе Анастасия вместе с мужем и 6-месячным ребёнком гуляли у моря. По впечатлениям, взрыв напомнил женщине салют.

«Это было так неожиданно, среагировать невозможно. Успела только ребёнка прикрыть и собаку на поводок пристегнуть. Мы упали на землю и накрыли собой ребёнка, мужчина сломал ногу и получил обломочные ранения. Ребёнок, к счастью, не пострадал и не испугался. Не дай, бог, ещё такое пережить», — подчеркнула женщина.

Как сообщала Одесса News, в Одессе провели операцию на сердце 5-летней девочке, пострадавшей в результате удара российской баллистической ракетой «Искандер» вечером 29 апреля.

Фото: Нина Ляшонок/Укринформ

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